Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ Москве проходят переговоры России и Турции по Идлибу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Мюнхенской конференции, что военные России и Турции под Идлибом находятся в постоянном контакте. В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций.
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Переговоры между Россией и Турцией завершились в Москве

News.ru06:52

Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу

Московский Комсомолецвчера в 10:42

Россия и Турция ищут компромисс по Идлибу

Коммерсантъвчера в 14:56

Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

РБКвчера в 12:35

СМИ: Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве

ТАСС05:02

В Москве проходят переговоры России и Турции из-за обострения ситуации в Сирии

Эхо Москвывчера в 08:31

Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом

Sputnik Абхазия16 февраля в 10:21
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Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Общество

Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
РБК 20:29
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета 06:15
Общество

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Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru 14:18
Авто

Рассекречены фото первых прототипов Aurus

В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
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Общество

Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Что происходит 08:22
Общество

Официант, кэш: россияне смогут снять наличные в кафе, отелях и аптеках

MasterСard активно работает над расширением партнерской сети в рамках сервиса «Наличные с покупкой» — в том числе над подключением отелей, кафе и ресторанов, сообщили «Известиям» в пресс-службе платежной системы.
Известия вчера в 16:01
Общество

Около 400 самолетов 737 MAX проверит Boeing из-за ветоши в баках

Новые самолёты Boeing 737 MAX, произведённые за последние месяцы, проверяются компанией после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы.
REGNUM 21:34
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания

По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Lenta.ru вчера в 08:22
Здоровье

Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Группа медиков, возглавляемая Чарльзом Хеннекенсом, который первым обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дала рекомендации по применению этого препарата.
Shraibikus News 08:02
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Культура

Димаш Кудайберген не хочет участвовать в Евровидении

Певец Димаш Кудайберген заявил, что не горит желанием участвовать в конкурсе "Евровидение", да и в любых других конкурсах.
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«Боруссия» обыграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Боруссия» победили французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
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Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Коммерсантъ 03:07
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
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Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию

МК-Спорт 06:25
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
REGNUM 04:00
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
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ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
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Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле

Столкнулись два легковых автомобиля Серьезное ДТП произошло в ночь на 19 февраля в Барнауле.
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Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
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Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой

Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
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В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

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Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
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Умер украинский фигурист Николай Бондарь

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