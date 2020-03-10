Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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В Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков

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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

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Фонтанка.Рувчера в 14:03
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Политика

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
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Газета.Ru вчера в 21:46
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Пожар, в результате которого погибли двое детей и мужчина, а также пострадали трое спасателей, произошел в ночь на среду в жилом доме в поселке Маркова под Иркутском.
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Гигантский объект размером с планету пролетел возле Солнца

Загадочный объект гигантских размеров запечатлел космический аппарат NASA STEREO. НЛО на большой скорости промчался возле Солнца.
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