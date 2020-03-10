Политика
КоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина
Новая газетавчера в 13:14
Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока
Фонтанка.Рувчера в 14:03
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