Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

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У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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