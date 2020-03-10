Политика
КоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136
Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Энергетика
СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен
Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Авто
Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus
В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Кино
Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут провести через год или два из-за коронавируса
Летние Олимпийские Игры в Токио могут перенести на год или два, если в этом году она не состоится из-за коронавируса COVID-19, рассказал член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси в интервью газете The Wall Street Journal.
Экономика
ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса
Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Шоу-бизнес
Соколовский пришел на юбилей Риты Дакоты и поцеловал ее бойфренда
9 марта Рита отметила свой юбилей — певице исполнилось 30 лет.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Политика
Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина
Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Культура
Мерьем Узерли рассказала о любви к коллеге по «Великолепному веку»
Согласно распространенному сообщению в турецких СМИ, Узерли давно и крепко влюблена в Озана Гювена, исполнившего роль Рустема-паши, ее зятя.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.