Политика
КоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Здоровье
Мигрантам в России ужесточат допуск к работе
В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Общество
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Футбол
Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Экономика
Иначе разоримся. Зачем владельцы коммерческой недвижимости в Алтайском крае массово снижают ее стоимость
Алтайский краевой суд завален исками бизнеса и физлиц по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости — на Ленина, 25 их рассматривают ежедневно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Авто
Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus
В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Здоровье
В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек
Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Игры
Панк-группа подтвердила разработку новой Tony Hawk’s Pro Skater
Новая часть серии Tony Hawk’s Pro Skater может находиться в разработке.
Авто
Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса
Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.