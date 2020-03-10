Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Ведомости13:18

В Москве активисты вышли с пикетами против обнуления президентских сроков

РБК15:02

В Москве накануне вечером прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина

Эхо Москвы20:10

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

Коммерсантъ15:08

Пикеты против обнуления президентских сроков начались в Москве

News.ru13:17

В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина

Новая газета13:14

Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока

Фонтанка.Ру14:03
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Политика

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