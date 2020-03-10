У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

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