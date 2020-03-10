Политика
КоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока
Фонтанка.Ру10 марта в 14:03
В Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков
Znak.com10 марта в 20:00
В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина
Новая газета10 марта в 13:14
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Болельщики ПСЖ поддерживают команду у стадиона
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Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Экономика
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Наука
Ученые впервые обнаружили вынашивающую потомство во рту рыбу
Исследователи обнаружили африканских цихлид, обитающих в Великих африканских озерах.
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В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
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Юлия Савичева отменила концерт в Благовещенске из-за травмы
Билеты на шоу Савичевой «Любовь найдет» стоили от 800 до 2 500 рублей. К моменту отмены концерта благовещенцы раскупили половину билетов.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Здоровье
Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест
Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Политика
США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы
Власти США не согласовывали со странами ЕС запрет на въезд европейских граждан в государство на протяжении 30-дневного периода.
Энергетика
Трамп общался с российскими чиновниками из-за ситуации на рынке нефти
Американская газета Politico сообщила, что президент Трамп обсуждал низкую цену на нефть с российскими чиновниками.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Кино
Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO
По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Политика
Певец Вакарчук покинул пост главы партии «Голос»
Киев, 12 марта 2020, 08:53 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос», оставшись номинальным лидером политсилы.
Экономика
Россияне пытаются заработать на обвале рубля
Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
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