Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, они передают друг другу плакат с надписью «НЕТ». Ранее сегодня поправку об обнулении сроков действующего президента одобрила Госдума.
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Коммерсантъвчера в 13:39

Петербуржцы встали в одиночные пикеты против «обнуления» президентского срока

Фонтанка.Ру10 марта в 14:03

В Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты против «обнуления» президентских сроков

Znak.com10 марта в 20:00

В Москве активисты вышли с пикетами против обнуления президентских сроков

РБК10 марта в 15:02

В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

Ведомости10 марта в 13:18

В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина

Новая газета10 марта в 13:14

Одиночные пикеты за сменяемость власти вновь прошли накануне в центре Москвы

Эхо Москвывчера в 17:05
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Болельщики ПСЖ поддерживают команду у стадиона

Bobsoccer вчера в 16:26
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Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 22:07
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
РИА Новости 10 марта в 04:29
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
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Ученые впервые обнаружили вынашивающую потомство во рту рыбу

Исследователи обнаружили африканских цихлид, обитающих в Великих африканских озерах.
Русская Планета 02:29
Общество

В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:18
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
РБК 02:00
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
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США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Аргументы и Факты вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Юлия Савичева отменила концерт в Благовещенске из-за травмы

Билеты на шоу Савичевой «Любовь найдет» стоили от 800 до 2 500 рублей. К моменту отмены концерта благовещенцы раскупили половину билетов.
Амурская правда вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News вчера в 01:00
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor 10 марта в 19:06
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Здоровье

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения общественных мест

Ведомство советует не ходить в ТЦ, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы

Власти США не согласовывали со странами ЕС запрет на въезд европейских граждан в государство на протяжении 30-дневного периода.
Актуальные Новости 03:24
Энергетика

Трамп общался с российскими чиновниками из-за ситуации на рынке нефти

Американская газета Politico сообщила, что президент Трамп обсуждал низкую цену на нефть с российскими чиновниками.
Городовой 03:23
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Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Коммерсантъ вчера в 16:25
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Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO

По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
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Певец Вакарчук покинул пост главы партии «Голос»

Киев, 12 марта 2020, 08:53 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос», оставшись номинальным лидером политсилы.
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Россияне пытаются заработать на обвале рубля

Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
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Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
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Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»

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Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

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