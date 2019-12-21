Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".

с чего всё началось

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе «Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Политика В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работы швейцарской фирмы Allseas по укладке труб для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.

Шоу-бизнес Наргиз объяснила отсутствие её детей в России Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ.

Игры Xbox Series X обратно совместима с Xbox 360 и Xbox One Игровая консоль Xbox Series X выйдет только примерно через год, но для всех, кто к ней уже присматривается, есть замечательная новость: новинка обратно совместима к приставками предыдущих поколений — Xbox 360 и Xbox One.

Наука Грипп снижает вероятность заболеть простудой Ученые выяснили, что вирусы гриппа и простуды мешают друг другу заражать организм.

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Футбол Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.

Политика Путин предложил убрать из Конституции оговорку про «два срока подряд» В статье 81 Конституции содержится норма о том, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

Политика Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.

Единоборства Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.