Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
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с чего всё началось

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что на нескольких улицах Москвы на фасадах зданий появились проекции с изображением Сталина и подписью: "Я вернусь".
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