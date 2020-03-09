Экономика
Деловое.ТВВ Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Кремле отметили, что инициатором выхода из сделки по сокращению нефти оказалась Саудовская Аравия. В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой Конституции провести досрочные выборы парламента и президента России.
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В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
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Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
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В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Политика
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Объяснен отказ от запрета на владение зарубежной недвижимостью российскими чиновниками.
Футбол
Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена
Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.
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Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
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Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Энергетика
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
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Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
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Здоровье
Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае
74% заболевших в Китае уже выздоровели и, можно сказать, подчеркнул Онищенко, что Китай справляется с ситуацией.
Общество
Facebook и «ВКонтакте» удалили фейки о коронавирусе в России
«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — сказали в пресс-службе.