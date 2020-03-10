Экономика

Народные новостиНародные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия

Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
Читать в источнике
Комментировать276
с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Газета.Ru 04:58
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина

Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Телеканал RTVI 09:47
Политика

Карелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы Александр Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.
Взгляд.ру 09:25
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений

В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 01:07
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Экономика

На 7% упали основные фондовые индексы США

На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Новые Известия вчера в 11:11
Политика

В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус

Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
РИА Новости 08:58
Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Новый Калининград.Ru 07:05
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля

Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Rambler News Service 08:32
Здоровье

Какие меры принимают в Воронежской области против коронавируса

В региональном правительстве рассказали, какие меры против коронавируса предпринимают сейчас в Воронежской области.
Новости Воронежа 09:10
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Технологии

Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли

По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Srnsk 08 марта в 11:06
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

REGNUM 08:02
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева впервые показала третьего мужа

Например, Нюша долгое время скрывала своего мужа, и только недавно рассекретила его лицо.
Uznayvse.ru 05:14
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Политика

Володин оценил поправку о президентских сроках

Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Газета.Ru 10:10
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции

Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Газета.Ru 09:18
Энергетика

«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля

Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Век 03:38
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor вчера в 07:37
Общество

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов из-за коронавируса

Интерфакс 09:55
Хоккей

Тренер «Далласа» о коронавирусе: «Радулов первым заболел после того, как это началось»

Журналист спросил, будут ли соблюдаться меры предосторожности в связи с распространением коронавируса перед тем, как хоккеист вернется в состав.
Спорт-Экспресс 08:38
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

Lenta.ru 05:35
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

"С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели", - сказал Шаршаков.
ТАСС 09:22
Футбол

Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное