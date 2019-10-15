Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
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Татьяна Тотьмянина
Российская фигуристка. Олимпийская чемпионка в парном катании. Партнёр - Максим Маринин. Пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Тренер - Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
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