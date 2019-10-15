Общество
РИА НовостиВ Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
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Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике
Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Армия и оружие
Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»
Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Сборная Украины по футболу на своем стадионе в Киеве обыграла Португалию и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы – 2020, где точно не сыграет с Россией в группе, но может встретиться с ней в плей-офф.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
Политика
Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывают, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски у сторонников Навального
Обновлено в 9:55: Следственный комитет сообщил об обысках в 30 регионах в связи с делом ФБК.
Авто
Seat могут переименовать в Cupra
Марка Cupra, созданная компанией Seat и отведенная в отдельный суббренд, может стать новым именем всей испанской компании, сообщает Autocar.
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Футбол
Президент Болгарского футбольного союза подал в отставку
Официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщил о том, что президент организации Борислав Михайлов подал в отставку.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Здоровье
В Севастополе станет больше поликлиник
Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.
Экономика
Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен.
Происшествия
Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко
Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч.6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Шоу-бизнес
Нюша удалила свою фирменную родинку
Родинка над верхней губой была фирменной фишкой звездной красавицы.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об успехе военной операции на севере Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция против курдов из бандформирований на севере Сирии идет успешно.