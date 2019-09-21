Происшествия

РБКРБКВ Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики. По данным полиции, она прилетела в московский аэропорт Внуково рейсом Самара — Москва.
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Теннисистка из Абхазии пропала в Москве

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