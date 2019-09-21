с чего всё началось

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики. По данным полиции, она прилетела в московский аэропорт Внуково рейсом Самара — Москва.

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

Наука Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.

Футбол «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.

Политика Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Шоу-бизнес Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.

Наука Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские Находка оказалась первым свидетельством существования прежде неизвестного вида людей — денисовцев.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала свой новый дом Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.

Путешествия Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Политика Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Авто МВД России предупредило о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Происшествия В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.

Происшествия Под Одессой в ДТП погибли девять человек В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.

Происшествия Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.

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Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Единоборства Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.