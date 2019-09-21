Происшествия

РБКРБКВ Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики. По данным полиции, она прилетела в московский аэропорт Внуково рейсом Самара — Москва.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
«Эрика авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время её местонахождение неизвестно», — сообщила милиция в Facebook
.
RT на русском13:17

Подробнее о событии

Пропавшую в столице теннисистку нашли невредимой

Вечерняя Москва15:09

Фото пропавшей в Москве 14-летней теннисистки из Абхазии

РЕН ТВ11:38

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

РИА Новости14:23

Теннисистка из Абхазии пропала в Москве

Москва 2413:13

Пропавшая в Москве Эрика Кварчия найдена

Sputnik Абхазия14:36

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия

Эхо Москвы12:30

Теннисистка из Абхазии, которую разыскивали МВД Абхазии и РФ, найдена

ТАСС14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Наука

Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино

Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.
Экономика сегодня 18 сентября в 05:02
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Политика

Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
РИА Новости 14:38
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья

На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Наука

Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские

Находка оказалась первым свидетельством существования прежде неизвестного вида людей — денисовцев.
Naked Science 17 сентября в 02:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свой новый дом

Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Политика

Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии

Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.
Известия вчера в 14:50
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Авто

МВД России предупредило о новой волне угонов

МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня вчера в 08:18
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Происшествия

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Происшествия

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Происшествия

Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза

В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.
Инфо24 вчера в 11:16
Авто

Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили вчера в 23:52
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Единоборства

Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 13:37
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное