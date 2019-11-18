Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

Отмечается, что после поступления в полицию заявления о пропаже журналистки была инициирована проверка. "Полиция начала поиски девушки", - заявил источник. Ранее стало известно, что редактор информационного агентства "Интерфакс" вышла из дома утром 17 ноября.
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с чего всё началось
По информации Life.ru
, мать Маргариты рассказала полиции, что дочь ушла в церковь 17 ноября в 9 утра и не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефона.
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