Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась. Соответствующую информацию, как передаёт ТАСС, подтвердили в МВД России по столице.
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с чего всё началось
По информации Life.ru
, мать Маргариты рассказала полиции, что дочь ушла в церковь 17 ноября в 9 утра и не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефона.
Известиявчера в 08:41

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Мать рассказала о пропавшей в Москве журналистке: Долги, сектанты и депрессия

Life.ruвчера в 22:33

Полиция подтвердила исчезновение журналистки Маргариты Игнатовой

Вечерняя Москвавчера в 12:07

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Комсомольская правдавчера в 17:05

Сектанты и депрессия: что известно о пропавшей в Москве журналистке

РЕН ТВвчера в 19:45

Полиция подтвердила исчезновение редактора «Интерфакса»

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Полиция Москвы начала проверку по факту исчезновения редактора «Интерфакса»

Москва 24вчера в 10:59

В Москве пропала журналистка

РИА Новостивчера в 08:16
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Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
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В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Общество

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Экономика

Стоимость Bitcoin опустилась до $8000

Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.
РБК 06:27
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Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе

Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
Нева Спорт 10:09
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Известия 06:52
Политика

Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря

Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
RT на русском 09:17
Армия и оружие

Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
Lenta.ru 06:52
Здоровье

Названы пять самых бесполезных лекарств в домашней аптечке

Эксперты перечислили пять самых распространенных типов препаратов, которых на самом деле не должно быть в домашней аптечке.
Профиль вчера в 08:39
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro выходит в Европе

Компания Huawei объявила о старте продаж флагманского смартфона Mate 30 Pro в Испании.
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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru вчера в 04:19
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«Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.
RT на русском 09:04
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
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Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета вчера в 04:10
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс 09:01
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru вчера в 08:45
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
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ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

ТК Звезда 06:20
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Сирию до тех пор, пока обстановка в этой стране не нормализуется.
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