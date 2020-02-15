Политика

РБКРБКВ Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.
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В Москве прошел митинг за голосование по Конституции

Lenta.ru11:40

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК09:13

Полиция подсчитала число участников акции левопатриотических сил в Москве

News.ru10:29

Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

Вести.Ru08:57

В митинге за референдум по Конституции в Москве приняли участие 300 человек

ТАСС10:19

Москвичи потребовали проведения полноценного референдума по поправкам в Конституцию

Свободная Пресса06:37

Секретарь Федерального совета «Партии Дела»: Конституцию нельзя принимать без референдума

Кавказ Пост12 февраля в 08:56
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Политика

Зеленский намерен за время президентства завершить конфликт в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
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Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

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Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

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Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Вести.Ru 06:36
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Армия и оружие

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС 11:15
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы вчера в 08:01
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

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Спорт

В рамках «Ски Тура» стартовала мужская лыжная гонка на 15 км

В шведском Эстерсунде началась первая мужская гонка в рамках многодневки «Ски Тур».
Нева Спорт 10:10
Биатлон

Минспорта РФ приняло во внимание решение IBU по Слепцовой и Устюгову

Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
РЕН ТВ 09:28
Общество

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 10:09
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Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
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Происшествия

При стрельбе в Берлине погиб один человек

Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Газета.Ru 10:54
Финансы

Доллар или евро: эксперт назвал точный курс на неделю

По словам эксперта, считается, что долговой, а вместе с ним и валютный рынок является более «умным», так как там крутятся более значительные суммы.
Свободная Пресса 10:31
Автоспорт

Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri

Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
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Технологии

Пользователей Windows 7 научили бесплатно получать обновления ОС

На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.
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Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына

Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
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Биатлон

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
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Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
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Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
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