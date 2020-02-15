Политика

РБКРБКВ Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.
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Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

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