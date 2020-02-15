Политика
РБКВ Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.
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Секретарь Федерального совета «Партии Дела»: Конституцию нельзя принимать без референдума
Кавказ Пост12 февраля в 08:56
Москвичи потребовали проведения полноценного референдума по поправкам в Конституцию
Свободная Пресса06:37
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Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
В ВОЗ предположили: коронавирусом заразятся две трети населения Земли
14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Политика
Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы
С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
Политика
Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу
Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Биатлон
Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Политика
Россия обвинила Норвегию в нежелании сотрудничать по Шпицбергену
В посольстве подчеркнули, что вопросы по Шпицбергену, затронутые в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде, "не закрыты и носят долгосрочный характер".
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Шоу-бизнес
Джигурда выложил фото поцелуя с Волочковой в День всех влюбленных
Балерина Анастасия Волочкова провела 14 февраля с артистом и шоуменом Никитой Джигурдой.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Политика
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Гаджеты
Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить
Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.