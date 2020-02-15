Политика

РБКРБКВ Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.
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В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК09:13

Полиция сообщила о 300 участниках акции лево-патриотических сил в Москве

Интерфакс10:02

Секретарь Федерального совета «Партии Дела»: Конституцию нельзя принимать без референдума

Кавказ Пост12 февраля в 08:56

Полиция подсчитала число участников акции лево-патриотических сил в Москве

News.ru10:29

В митинге за референдум по Конституции в Москве приняли участие 300 человек

ТАСС10:19

Москвичи потребовали проведения полноценного референдума по поправкам в Конституцию

Свободная Пресса06:37

Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

Вести.Ru08:57
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Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Здоровье

В ВОЗ предположили: коронавирусом заразятся две трети населения Земли

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Портал Поиск вчера в 03:25
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Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.
Журналистская правда 08:03
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Технологии

Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы

С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
ToDay News Ufa 09:38
Культура

Журналист Габрелянов раскрыл причины провала шоу Собчак и Гордона

Discover24 06:17
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Биатлон

Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
МК-Спорт 07:17
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

Россия обвинила Норвегию в нежелании сотрудничать по Шпицбергену

В посольстве подчеркнули, что вопросы по Шпицбергену, затронутые в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде, "не закрыты и носят долгосрочный характер".
ТАСС вчера в 06:08
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Шоу-бизнес

Джигурда выложил фото поцелуя с Волочковой в День всех влюбленных

Балерина Анастасия Волочкова провела 14 февраля с артистом и шоуменом Никитой Джигурдой.
Московский Комсомолец 08:55
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru 06:44
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 09:52
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
Игры

People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:09
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 08:40
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу

Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
ToDay News Ufa 03:59
Политика

МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
RT на русском 05:24
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Гаджеты

Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить

Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Дни24 13 февраля в 05:23
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
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