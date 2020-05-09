Политика
РБКВ Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве. Прямую трансляцию вел телеканал РБК. В общей сложности над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.
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Происшествия
Прокуратура Дербента внесла представление главврачу городской больницы
Прокуратура Дербента внесла представление главному врачу Центральной городской больницы, где больные острой респираторной вирусной инфекцией работники медицинского учреждения были размещены в помещении, предназначенном для сушки белья.
Махачкалинские известия вчера в 19:59
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Армия и оружие
Военная авиация пролетела над Петербургом в День Победы
Корреспондент "ПолитЭксперта" запечатлел пролет авиации над Невой.
Политическая Экспертиза 03:20
Политика
В Китае призывают к наращиванию ядерного потенциала
КНР взяла на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но требуется более широкий ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США.
Российская газета 05:14
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
РИА Новости 06:56
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы
RT на русском 06:43
Общество
Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам
Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета 06:28
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 07 мая в 06:41
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Наука
Учёные оснастили дроны навыками комаров для полетов ночью
Учёные оснастили новые дроны умениями, характерными для комаров. Это относится к способностям ориентирования в условиях темноты.
Дни24 01:48
Общество
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском 05:28
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Футбол
«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях
Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.
RT на русском 06:53
Политика
Путин пообещал выполнение всех планов по развитию армии и флота РФ
Московский Комсомолец 05:56
Общество
В День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики
Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.
RuNews24.ru 06 мая в 05:48
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02