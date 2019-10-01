Культура
КоммерсантъВ Москве прощаются с Марком Захаровым
Гроб с телом режиссера расположен на основной сцене театра, играет музыка из его кинофильмов. Еще до начала церемонии к главному входу театра выстроилась длинная очередь из желающих проститься с господином Захаровым, сообщает корреспондент "Ъ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 02:43
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Политика
Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук
Износ украинской железной дороги превысил 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:49
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Армия и оружие
Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Происшествия
Красноярского экс-министра заподозрили в наживательстве на ветеранах
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики по региону Галины Пашиновой.
Новый День 05:11
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости 29 сентября в 12:30
Спорт
Екатеринбург получит 2,5 миллиарда на Универсиаду-2023
Екатеринбург получит 2,5 миллиарда накануне Универсиады-2023. Деньги будут выделены из федерального бюджета Российской Федерации.
Областная газета 02:33
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Происшествия
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»
В автокатастрофе три человека погибли и пять пострадали.
Российская газета 03:20
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Здоровье
Из-за больных сотрудников в Липецке проверили и закрыли чебуречную
Правобережный районный суд Липецка на 30 суток закрыл павильон «Золотой чебурек», работавший на Поперечном проезде.
Gorod48 03:57
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Единоборства
Тренер Джона Джонса хочет избить бойца при встрече: «Настоящий мужик не будет красть у беременной женщины и ее семьи»
Фрэнк Лестер, тренер зала Jackson-Wink, раскритиковал чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса и одного из основателей зала Майка Винкельджона.
Sports.ru 02:23
Наука
Выведена вырабатывающая псилоцибин кишечная палочка
Популярная механика вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Напомним, слухи о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова возникли после того, как они вместе провели церемонию вручения премии GQ «Человек года».
Дни24 03:20
Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия вчера в 09:17
Футбол
Слуцкий показал, как выглядит его типичное утро в Голландии
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий показал своим подписчикам в Instagram, как выглядит его обычное утро в Голландии.
News.ru 04:42
Наука
Огромный айсберг откололся от Антарктиды
Айсберг площадью более 1 580 квадратных километров откололся от шельфового ледника Эмери.
ТК Звезда 04:29