Культура

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве прощаются с Марком Захаровым

Гроб с телом режиссера расположен на основной сцене театра, играет музыка из его кинофильмов. Еще до начала церемонии к главному входу театра выстроилась длинная очередь из желающих проститься с господином Захаровым, сообщает корреспондент "Ъ".
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Шахназаров о Захарове: Человек с огромным чувством юмора

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В Москве прощаются с Марком Захаровым

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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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