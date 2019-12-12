Общество
КоммерсантъВ Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
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Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли
Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Черчесов рассказал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает нужным обсуждать с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым его возможное возвращение в национальную команду.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Происшествия
Катер пропавших в Приморье рыбаков обнаружили у острова Хоккайдо
Пропавший в Приморье катер обнаружили в Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в Инстаграм.
Хоккей
Рене Фазель: IIHF сделает все для сохранения Россией чемпионатов мира
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сделал заявление относительно ситуации с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований и лишить возможности принимать мировые турниры.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Футбол
Уткин не удивлён результатами «Зенита» и «Локо» в ЛЧ
Накануне два российских клуба «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге чемпионов, заняв последние места в группах.
Общество
Сбербанк предлагает попавших под сокращение сотрудников своим конкурентам. К 2025 году число уволенных может вырасти еще на 110 тысяч
В 2017 году руководитель Сбербанка Герман Греф обещал сократить к 2025 году 165 тысяч человек.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Общество
Ученые предупредили об опасности дневного сна
Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Общество
Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта
43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общество
Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова
У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Армия и оружие
Турция пригрозила США закрытием баз НАТО
Игры
Авторы Rocket League снизили цены во внутриигровом магазине
Разработчики Rocket League из студии Psyonix объявили, что с сегодняшнего дня снижают цены на предметы во внутриигровом магазине, так как они не оправдали ожиданий игроков.
Кино
Назначена дата премьеры новой «Матрицы»
Премьера назначена на 21 мая 2021 года. Режиссером четвертой части «Матрицы» выступила Лана Вачовски. Главную роль Нео исполнит Киану Ривз.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Футбол
Неймар отдал Кавани право пробить пенальти в матче Лиги чемпионов
Изначально мяч в руки взял Неймар, но потом принял решение отдать право на удар партнёру по команде форварду Эдинсону Кавани, который и реализовал пенальти.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».