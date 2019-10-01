У нас беда в театре, беда в России, ушел великий, большой режиссер Марк Анатольевич Захаров. Нет слов, чтобы говорить о беде, которая произошла. Он один из последних магикан, которые покинули нас. Мы будем делать все, что он завещал.

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября. После гражданской панихиды режиссёра похоронили на Новодевичьем кладбище.

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

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