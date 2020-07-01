Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

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