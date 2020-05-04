Политика
Газета.RuСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Военную авиацию 9 мая смогут увидеть жители 32 городов. В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация. Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая.
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Политика
Около 600 самолетов и вертолетов задействуют в пролетах авиации 9 Мая
Всего в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия со дня Великой Победы будет задействовано 597 летательных аппаратов.
ТК Звезда 11:16
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
Общество
Россиянам предлагают разрешить подписывать документы через «Госуслуги»
В условиях пандемии коронавируса Минкомсвязь предлагает разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал "Госуслуги".
РЕН ТВ 19:22
Политика
Исследователи посоветовали Китаю подготовиться к войне
Исследователи, связанные с Министерством безопасности Китая, ожидают всплеска враждебности в отношении Китая, сообщает Reuters.
Русская Планета 10:19
Политика
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Политика
Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США
Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости 17:35
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Космос
Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну
Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о возрастании угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Наука
В гонке за вакциной от COVID-19 появился лидер
По словам доктора Гао Фу, главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина в Китае может быть готова уже в сентябре.
Популярная механика 15:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла слухи о расставании с Давой
В прямом эфире Инстаграма звезда посмеялась над фейковыми новостями Вчера, 3 мая, Ольга Бузова провела совместный прямой эфир в Инстаграме вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
WomanHit.ru 03:35
Кино
Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform 02:57
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 07:52
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова разводится с Джиганом
Брак Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, и модели Оксаны Самойловой трещит по швам: сначала стало известно о пагубной зависимости рэпера, а потом мужчина и вовсе стал вести себя неадекватно.
Наша версия 05:01
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Футбол
Криштиану Роналду прибыл в Турин
ProstoProSport 16:45
Наука
Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
Rusargument 15:36
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
В Финляндии с середины мая разрешат поездки за границу
Власти Финляндии решили ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и с 14 мая разрешить гражданам поездки за границу.
АБН 16:29