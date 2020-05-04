Политика

Газета.RuГазета.RuСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Военную авиацию 9 мая смогут увидеть жители 32 городов. В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация. Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая.
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В Москве закончилась репетиция воздушной части парада Победы

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