Военную авиацию 9 мая смогут увидеть жители 32 городов. В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация. Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая.

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

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