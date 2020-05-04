Политика
Вести.RuВ Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин. В частности, четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре высотных перехватчика с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Читать в источнике
Оценить787
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 18:07
Здоровье
В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова
Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru вчера в 04:22
Происшествия
В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
Наука
В Тюмени ученые создают уникального агроробота
Faktom 03 мая в 06:48
Хоккей
Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным
Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 03 мая в 07:24
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости вчера в 07:55
Кино
Том Круз, Илон Маск и NASA впервые снимут боевик в космосе
Вашингтон, 5 мая 2020, 07:30 — REGNUM Космическая компания Space X, принадлежащая Илону Маску, сотрудничает с NASA в рамках проекта первого фильма, который будет снят в космосе.
REGNUM 00:30
Шоу-бизнес
Актер Александр Петров нежно признался в чувствах своей возлюбленной
Петров опубликовал фото Стаси Милославской, когда они вместе посещали Италию. Стася переехала жить к актёру в феврале.
Аргументы недели 03 мая в 11:59
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Здоровье
Почему ульяновские медики не получили стимулирующие выплаты за март
После 5 мая начнут выплачивать стимулирующие пособия за апрель. Их получат уже около 5 тысяч медиков.
Первый ульяновский портал вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Lenta.ru вчера в 17:04
Гаджеты
В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей
С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.
Astera вчера в 03:29
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК 03 мая в 13:31
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Авто
Представлен новый флагман китайской марки BYD
Новый флагман компании — BYD Han — превосходит по габаритам такие модели, как Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.
Тарантас Ньюс вчера в 06:55
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29