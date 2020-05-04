Политика

РосбалтРосбалтВ Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны. Масштабная репетиция прошла 4 мая в небе над Москвой с участием новейших боевых самолетов, вертолетов и истребителей.
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Города России готовятся к празднованию 9 мая

Общественное телевидение России12:55

В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

RT на русском08:11

Репетиция авиапарада ко Дню Победы прошла в небе над Москвой

Вечерняя Москва04:13

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

РБК05:24

В Москве началась репетиция авиапарада ко Дню Победы

Известия03:57

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

ТАСС03:38

В Москве завтра пройдёт репетиция воздушной части парада

Говорит Москвавчера в 14:46
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
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Политика

Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине

На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Известия 09:48
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Политика

Асад предупредил о катастрофе в Сирии из-за коронавируса

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страну может ждать настоящая катастрофа в случае всплеска заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 12:25
Армия и оружие

Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 02 мая в 06:38
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
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Экономика

На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС.
REGNUM 06:20
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Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
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Политика

120 тысяч смертей: Зеленский озвучил цену моментальной отмены карантина

По его словам, еслизавтра Украина вернется к привычной жизни — это потенциально плюс 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года.
REGNUM 11:00
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Общество

Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции.
Губерния (г. Челябинск) 11:24
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Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов.
ТАСС 13:48
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
1,7K
Общество

В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
9
Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
82
Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек.
Lenta.ru 12:57
10
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
2K
Экономика

Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
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Авто

Chery привезет в Россию конкурента Toyota Land Cruiser

Chery готова привезти в Россию автомобиль, который может стать самым дорогим "китайцем" на нашем рынке.
Российская газета вчера в 03:05
20
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
4K
Общество

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
29
Здоровье

В Кировской области выявили 31 новый случай коронавируса

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 668 случаев новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:38
27
Общество

Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок

Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
44
Политика

В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы

В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит 596 летательных аппаратов.
RT на русском 13:42
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
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Общество

ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
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