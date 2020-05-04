Политика
РосбалтВ Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны. Масштабная репетиция прошла 4 мая в небе над Москвой с участием новейших боевых самолетов, вертолетов и истребителей.
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Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Политика
Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине
На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Известия 09:48
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Асад предупредил о катастрофе в Сирии из-за коронавируса
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страну может ждать настоящая катастрофа в случае всплеска заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 12:25
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 02 мая в 06:38
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
Экономика
На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей
Всего государственную поддержку планируется оказаться не менее 12 проектов в этой области, включая проекты по созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения, пишет ТАСС.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Политика
120 тысяч смертей: Зеленский озвучил цену моментальной отмены карантина
По его словам, еслизавтра Украина вернется к привычной жизни — это потенциально плюс 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года.
REGNUM 11:00
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Как сообщала «Губерния», в столице Южного Урала из-за низкого уровня самоизоляции, о чем накануне заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, была усилена работа полиции.
Губерния (г. Челябинск) 11:24
Общество
Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят
Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов.
ТАСС 13:48
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60–65 тысяч человек.
Lenta.ru 12:57
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Авто
Chery привезет в Россию конкурента Toyota Land Cruiser
Chery готова привезти в Россию автомобиль, который может стать самым дорогим "китайцем" на нашем рынке.
Российская газета вчера в 03:05
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Здоровье
В Кировской области выявили 31 новый случай коронавируса
Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 668 случаев новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 05:38
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
Политика
В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы
В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит 596 летательных аппаратов.
RT на русском 13:42
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Общество
ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57