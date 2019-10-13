Происшествия
Эхо МосквыНа Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова
На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова. Несправедливым назвал его приговор участник акции Александр Константин Котов был признан виновным в неоднократных нарушениях на митингах и приговорен к четырем годам колонии.
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с чего всё началось
После проведения пикетов активисты планируют выйти на Красную площадь, держа в руках Конституцию России, сообщается на странице мероприятия в Facebook.News.ru07:54
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Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции
Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
Футбол
Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Культура
Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М»
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Футбол
Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в «ПСЖ».
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
Космос
Нобелевскую премию по физике присудили открывателям экзопланеты
Футбол
Сборная России показала рану на ноге Петрова после фола киприота
Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию защитника Сергея Петрова, который получил травму в первом тайме отборочного матча Евро-2020 с Кипром.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Футбол
Дзюба — Черышеву в микст-зоне: «Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!»
Нападающий сборной России Артем Дзюба в микст-зоне после победы в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 над Кипром (5:0) подшучивал над партнером по команде Денисом Черышевым, когда тот давал интервью.
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".