с чего всё началось

На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова. Несправедливым назвал его приговор участник акции Александр Константин Котов был признан виновным в неоднократных нарушениях на митингах и приговорен к четырем годам колонии.

На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Культура Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М» Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.

Происшествия Учебный самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Шоу-бизнес Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

Политика Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.