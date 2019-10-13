Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыНа Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова

На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова. Несправедливым назвал его приговор участник акции Александр Константин Котов был признан виновным в неоднократных нарушениях на митингах и приговорен к четырем годам колонии.
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После проведения пикетов активисты планируют выйти на Красную площадь, держа в руках Конституцию России, сообщается на странице мероприятия в Facebook
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News.ru07:54

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В Москве задержали мундепа, стоявшую в одиночном пикете в поддержку Котова

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