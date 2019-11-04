Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве прошли два «Русских марша»

В связи с проведением акций в Москве ограничивалось движение. «Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). С 2014 года проходят два независимых друг от друга «Русских марша».
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий

РИАМО11:35

В Москве прошел «Русский марш»

Lenta.ru08:13

Националисты вновь отметили День народного единства русским маршем на окраине Москвы

Эхо Москвы10:12

«Русский марш» завершился без происшествий

ТАСС07:16

В Москве прошли два «Русских марша»

Коммерсантъ06:06

«Русские марши» в Москве прошли без инцидентов

Говорит Москва07:22

Марш недосчитался русских: две акции националистов состоялись в Москве

Московский Комсомолец11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Хоккей

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ

Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 11:11
Религия

Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News вчера в 16:15
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес

Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля

Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Армия и оружие

Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:19
Политика

Зеленский подписал закон о судебной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления».
Украина.ру 09:13
Политика

Путин упростил процедуру поставок нефтепродуктов из РФ в Южную Осетию

Президент Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией, направленный на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в самопровозглашённую республику.
News.ru 11:11
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной

Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Киану Ривз показал новую возлюбленную

В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
Газета.Ru 09:26
Футбол

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Спорт

Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 11:49
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Автоспорт

Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 10 Pro — флагман на стероидах

Компания Xiaomi активно дразнит общественность своим 108-мегапиксельным смарфтонов, который выйдет в Китае под названием Xiaomi Mi CC9 Pro, а за пределами страны будет продаваться как Xiaomi Mi Note 10.
iXBT.com 09:49
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Вести.Ru 05:45
Автоспорт

Джовинацци продолжит выступать за Alfa Romeo в 2020 году

Motorsport.com Россия 09:43
Общество

Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

Аргументы и Факты 10:24
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Футбол

«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили

Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов".
КП - Казань 10:48
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Политика

«Невообразимо!»: как визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя

В Будапеште на этой неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
ТК Звезда вчера в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное