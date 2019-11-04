В связи с проведением акций в Москве ограничивалось движение. «Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино). С 2014 года проходят два независимых друг от друга «Русских марша».

В Москве прошли два «Русских марша»

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