Транспорт
RT на русскомВ Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве. Жители и гости столицы увидели, в частности, санитарные вертолёты ВК.117С-2, которые приспособлены под реанимацию пострадавших в воздухе.
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с чего всё началось
Первый парад городской техники численностью более 600 единиц техники прошел три года назад. Он очень сильно запомнился москвичам.Москва.Центрвчера в 05:05
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В московском параде городской техники примут участие почти 700 спецмашин
РИА Новости13 сентября в 06:07
Спасательный ледокол и вертолет-реанимацию показали москвичам на параде спецтехники
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