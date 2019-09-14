Первый парад городской техники численностью более 600 единиц техники прошел три года назад. Он очень сильно запомнился москвичам.

с чего всё началось

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