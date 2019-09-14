Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ Москве прошёл парад городской техники

Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве. Жители и гости столицы увидели, в частности, санитарные вертолёты ВК.117С-2, которые приспособлены под реанимацию пострадавших в воздухе.
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с чего всё началось

Парад коммунальной техники стартовал в столице

Первый парад городской техники численностью более 600 единиц техники прошел три года назад. Он очень сильно запомнился москвичам.
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