Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве прошёл салют в честь Дня Победы

В столице состоялся салют в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

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В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России

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ТК Звездавчера в 15:52

Именной салют в честь героев войны

Красная звезда07 мая в 18:05
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Гаджеты

Смартфон Huawei P Smart 2020 с Google-сервисами представлен в Европе

OAnews вчера в 06:34
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Общество

Навальный вступился за Россию и Победу, про которую забыл Трамп

Про Россию, которая 9 мая отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне сказано не было ни слова.
Московский Комсомолец вчера в 13:18
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Здоровье

Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Шоу-бизнес

Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big

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Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи

RT на русском вчера в 14:15
Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Культура

Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok

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Киберспорт

Virtus.pro сыграет с FlyToMoon в полуфинале онлайн-турнира по Dota 2

Стали известны полуфинальные пары онлайн-турнира по Dota 2 Epic Prime League Season 1. VP.Prodigy сыграет против Team Spirit, а Virtus.pro встретится с FlyToMoon, матчи пройдут 15 мая.
Матч ТВ 07 мая в 01:52
Политика

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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Экономика

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
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Политика

В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов

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Шоу-бизнес

Марина Федункив хочет стать заботливой матерью

Марина отмечает, что станет для своих детей не только матерью, но и настоящим близким другом.
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
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Общество

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Lenta.ru вчера в 23:42
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Происшествия

Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17

Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия 08 мая в 15:35
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Здоровье

48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье

На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
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Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ 08 мая в 21:13
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Здоровье

Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России

Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть.
ТВ Центр 08 мая в 02:35
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