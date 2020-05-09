В столице состоялся салют в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В Москве прошёл салют в честь Дня Победы

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 950

Общество Бак российской ракеты взорвался в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter. 393

Общество Навальный вступился за Россию и Победу, про которую забыл Трамп Про Россию, которая 9 мая отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне сказано не было ни слова.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 837

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 860

Шоу-бизнес Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020". 33

Происшествия Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.

Киберспорт Virtus.pro сыграет с FlyToMoon в полуфинале онлайн-турнира по Dota 2 Стали известны полуфинальные пары онлайн-турнира по Dota 2 Epic Prime League Season 1. VP.Prodigy сыграет против Team Spirit, а Virtus.pro встретится с FlyToMoon, матчи пройдут 15 мая.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K

Шоу-бизнес Марина Федункив хочет стать заботливой матерью Марина отмечает, что станет для своих детей не только матерью, но и настоящим близким другом. 1

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 143

Общество В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги. 70

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 489

Общество Российский миллиардер просит закрыть четыре города Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA. 1,6K