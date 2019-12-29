Общество
КоммерсантъВ Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Режиссер умерла 26 декабря в Боткинской больнице в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких. Прощание проходило в здании «Современника» на Чистопрудном бульваре.
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Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
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Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
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«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
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Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
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Портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние 10 лет.
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
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Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
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Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию.
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Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
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Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
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Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Здоровье
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России
В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
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Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» не смогли в телешоу ответить на вопрос о декабристах
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Общество
В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии
Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.