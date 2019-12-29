Общество
КоммерсантъВ Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Режиссер умерла 26 декабря в Боткинской больнице в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких. Прощание проходило в здании «Современника» на Чистопрудном бульваре.
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Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
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