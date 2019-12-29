В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Режиссер умерла 26 декабря в Боткинской больнице в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких. Прощание проходило в здании «Современника» на Чистопрудном бульваре.

В Москве простились с Галиной Волчек

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