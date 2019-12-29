Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Режиссер умерла 26 декабря в Боткинской больнице в возрасте 86 лет от осложнений после воспаления легких. Прощание проходило в здании «Современника» на Чистопрудном бульваре.
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На прощании с Волчек включили запись ее последнего обращения к труппе

Известия06:03

В Москве простились с Галиной Волчек

ТАСС04:53

В Москве простились с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек

Эхо Москвы06:00

Опубликовано видео прощания с Галиной Волчек в Москве

Народные новости03:33

В Москве простились с Галиной Волчек

RT на русском05:30

Прощание с Галиной Волчек началось в «Современнике»

Интерфакс01:27

В Москве простились с Галиной Волчек

Москва 2404:52
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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