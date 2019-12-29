Общество

ТАССТАССВ Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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В Москве простились с Галиной Волчек

ТАСС04:53

В Москве простились с Галиной Волчек

РИА Новости05:11

В Москве началось прощание с Волчек

РБК01:28

Опубликовано видео прощания с Галиной Волчек в Москве

Народные новости03:33

В Москве завершилась церемония прощания с Галиной Волчек

RT на русском02:06

В Москве попрощались с Галиной Волчек

Москва 2404:52

Прощание и похороны художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек проходят сегодня

Эхо Москвы05:00
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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