Общество

ТАССТАССВ Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

На прощании с Волчек включили запись ее последнего обращения к труппе

Известия06:03

В Москве простились с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек

Эхо Москвы07:30

В Москве простились с Галиной Волчек

РИА Новости05:11

В Москве простились с Галиной Волчек

RT на русском05:30

Прощание с Галиной Волчек началось в «Современнике»

Интерфакс01:27

В Москве началось прощание с Галиной Волчек

Газета.Ru01:34

В Москве простились с Галиной Волчек

ТАСС04:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:56, Ашберн
Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Газета.Ru 08:46
Политика

Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
РБК 08:41
Культура

Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Piter.tv 08:33
Общество

Пользователи госуслуг утекли в сеть

Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
Коммерсантъ 06:20
Происшествия

Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
Спорт

Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых занял четвёртое место

Россиянин Глеб Ретивых стал четвёртым, уступив Клебо 0,8 секунды. Ранее сообщалось, что Непряева стала третьей в спринте на «Тур де Ски»
RT на русском 07:32
Спорт

Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Известия 06:40
Происшествия

В Красноярском крае загорелся магазин с пиломатериалами

RT на русском 09:36
Футбол

Робби Уильямс: «Из-за „Реала“ чувствую, будто у меня маленький член»

«Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член.
Sport24.ru 08:42
Авто

В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Автоновости дня вчера в 05:11
Общество

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
РБК 08:29
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Космос

Российских космонавтов отправят на Луну в шапочках от радиации

Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки.
News.ru 27 декабря в 06:21
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru вчера в 05:24
Политика

Америка назвала способ избежать санкций за «Северный поток-2»

В положении о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке-2», говорится о полной блокировке всех американских активов подрядчиков, а также о запрете на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в США.
LentaChel.ru 27 декабря в 20:55
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 05:38
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 27 декабря в 10:29
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Единоборства

Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии

Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Коммерсантъ 01:04
Политика

После обмена пленными от Украины ждут следующих шагов

Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР стал важным шагом к дальнейшей реализации Минских договоренностей.
REGNUM 09:50
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru 08:00
Армия и оружие

Власти Украины и сепаратисты сегодня, как ожидается, проведут обмен удерживаемыми лицами

В обмене могут участвовать до 200 человек с обеих сторон, сообщают украинские СМИ. Часто говорят об обмене пленными, но это неверно.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости 26 декабря в 20:49
Происшествия

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

РБК 03:12
Гаджеты

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Как следует из названия, он использует камеру для автопортретов на смартфоне и ИИ для преобразования движений пальцев в набор текста с несуществующей клавиатуры.
3DNews 07:15
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»

Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
32CARS.ru 26 декабря в 08:54
Авто

Chery готовит новый кроссовер в стиле Porsche

Китайское издание Autohome разместило снимки нового кроссовера Chery, который сейчас находится в стадии разработки.
CarsWeek.ru 26 декабря в 23:29
ещё по теме
Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное