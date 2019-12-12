Общество
КоммерсантъВ Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Вы любили культуру и всегда думали о душе человека.
— Надежда Бабкина, певицаМИР 24 01:55
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Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
Общество
Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат
Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
У Шарлиз Терон случился модный провал на красной дорожке
Шарлиз Терон редко ошибается с выбором наряда для появлений на публике, но накануне у неё случился модный провал на красной дорожке.
Происшествия
В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя
Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Происшествия
Собственник «Зимней вишни» выплатит семьям погибших 118 млн рублей
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Происшествия
Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА
Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возврата, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию
Российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.
Киберспорт
Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019
Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Технологии
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Кино
«Вторжение»: смотрите IMAX-трейлер фантастического экшена Фёдора Бондарчука
Предыдущий фильм Фёдора Бондарчука, фантастический экшен «Притяжение», заработал в залах IMAX 96,4 млн рублей – это примерно десять процентов от общих сборов картины (в сумме в России фильм освоил 1,039 млрд рублей).
Финансы
Доллар опустился ниже 63 рублей
На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Космос
Астероид Бенну выбрасывает свою пыль в космос
Недавно астрономы разместили снимки, на которых можно увидеть, как астероид разрушается и выбрасывает пыль в космос.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.