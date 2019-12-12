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В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

В Москве простились с Юрием Лужковым

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