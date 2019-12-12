Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Надежда Бабкина
Вы любили культуру и всегда думали о душе человека.
— Надежда Бабкина, певицаМИР 24 01:55

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На церемонию прощания с Юрием Лужковым прибыли адмиралы Черноморского флота

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Вечерняя Москва07:57

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Лужковым

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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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