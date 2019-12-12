Общество
КоммерсантъВ Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Дорогой Юрий Михайлович бесконечная вам благодарность за то, что вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни огромного мегаполиса Москва и не только.
— Надежда Бабкина, певицаРЕН ТВ 09:32
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Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Армия и оружие
В ВСУ создан объект для тренировок боёв в городских условиях
В пояснительном тексте отмечается, что в «kill house», оборудованном специальным покрытием стен, подразделения могут проводить тренировки по проведению огневого боестолкновения в условиях города, включая внутренние помещения зданий, используя холостые и боевые патроны.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Происшествия
На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту катастрофы ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
Биатлон
Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU
Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Футбол
«Спартак» в межсезонье намерен усилить три позиции
По информации Федерального агентства новостей, в клубе могут усилить позиции правового защитника, центрального полузащитника и нападающего.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Общество
В Анталье впервые объявлен красный уровень метеоопасности
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Футбол
Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
Немецкий вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане отклонил предложение британского гранда о продлении контракта.
Общество
Финляндия запретит ввоз растений, овощей и фруктов из России
В среду, 11 декабря, стало известно, что Финляндия вводит запрет на ввоз растений, овощей и фруктов из России и других стран, которые не входят в состав Европейского союза.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
В ООН сообщили новые данные о жертвах конфликта в Донбассе
Численность мирных граждан, погибших за все время гражданской войны в Донбассе, озвучила руководитель миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 12 декабря в ходе брифинга в Киеве.