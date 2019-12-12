Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Надежда Бабкина
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— Надежда Бабкина, певицаМИР 24 01:55

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Путин простился с Лужковым в храме Христа Спасителя

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