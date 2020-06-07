Шоу-бизнес

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве. Позднее урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище. Народный артист России Михаил Кокшенов умер 5 июня в возрасте 83 лет.
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Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

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Алексей Панин пришел на прощание с Михаилом Кокшеновым

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В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

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РЕН ТВвчера в 04:39
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В планшете Huawei MatePad Pro по результатам недавней разборки оказалось минимум комплектующих производства США.
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Происшествия

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Происшествия

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Армия и оружие

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Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

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Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ.
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