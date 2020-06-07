Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве. Позднее урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище. Народный артист России Михаил Кокшенов умер 5 июня в возрасте 83 лет.

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

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