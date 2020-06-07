Шоу-бизнес
Народные новостиВ Москве простились с покойным Михаилом Кокшеновым
Близкие и друзья Михаила Кокшенова проводили заслуженного артиста России в последний путь. Церемония прощания с Михаилом Кокшеновым завершилась 7 июня в ритуальном зале митинского крематория Москвы. На мероприятии собралось большое количество людей.
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Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Общество
Аренда непреодолимой силы
Пленум Верховного суда готовится утвердить постановление, позволяющее расторгать любой договор при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в частности, действий властей.
Коммерсантъ 17:55
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан
Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе
В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Общество
Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею и назвал его «ошибкой земли»
Олимпийский чемпион - 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
Газета.Ru 15:13
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Политика
Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.
News.ru вчера в 15:38
Энергетика
Россия и ОПЕК продлили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
По истечении первых двух месяцев страны ОПЕК+ планировали перейти к постепенному наращиванию производства: с июля по конец декабря сокращение должно было составить 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.
Секрет фирмы вчера в 11:04
Происшествия
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Космос
Китай разработает новую ракету-носитель
Разработку твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11А» намерены начать в ближайшее время китайские инженеры, 5 июня сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.
ИА Красная Весна 05 июня в 10:28
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой
Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 17:12
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Здоровье
Врачи дали рекомендации россиянам на время жары
Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
Lenta.ru 06:17
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит
Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС 18:42
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com 00:29
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ 17:55
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Энергетика
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 19:15