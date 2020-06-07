Близкие и друзья Михаила Кокшенова проводили заслуженного артиста России в последний путь. Церемония прощания с Михаилом Кокшеновым завершилась 7 июня в ритуальном зале митинского крематория Москвы. На мероприятии собралось большое количество людей.

В Москве простились с покойным Михаилом Кокшеновым

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