с чего всё началось

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

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