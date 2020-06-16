Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаНа одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил
 Максим Ликсутов.
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На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

Интерфакс05:52

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

РБК05:48

В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

ТАСС04:36

«Пробок.нет»: пандемия дала толчок для позитивных изменений в области транспорта

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Стоимость проезда могут снизить в московском метро в утреннее время

Вечерняя Москва04:41

Стоимость поездки вне часа пик утром на одной из линий метро в Москве снизят в сентябре

Агентство Москва04:39

Стоимость проезда могут снизить на одной из линий столичного метро

Москва 2405:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:54, Ашберн
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Политика

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Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
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Экономика

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Финансы

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В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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