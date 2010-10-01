Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве провели миллион тестов на коронавирус

Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, число подтвержденных случаев растет, но суточное число госпитализаций не изменилось.
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В Москве сделали миллион тестов на COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:55

Анастасия Ракова: В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Агентство Москва01:36

В Москве провели миллион тестов на COVID-19

Вести Подмосковья03:06

В Москве провели миллион тестов на COVID-19

Вести.Ru01:55

В Москве провели миллион тестирований на коронавирус

ТАСС01:44

В Москве число проведённых тестов на коронавирус достигло 1 млн

RT на русском01:42

В Москве провели миллион тестирований на коронавирус

Москва 2402:08
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Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
455
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
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Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

F1news.ru вчера в 03:54
1
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
329
Спорт

РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать спортсменов с третьей декады мая.
ТАСС Спорт 06:07
Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Бурмистровым

REGNUM 06:34
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
1,1K
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
662
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
13
Здоровье

В Саратовской области на карантин закроют еще один район

Краснокутский район Саратовской области планируют закрыть на карантин.
Регион 64 05:44
1
Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
22
Политика

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу

Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
25
Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
1
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
378
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
431
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
334
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
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Авто

Названы 3 лучших подержанных кабриолета с ценой до 1 млн рублей

Эксперты назвали 3 лучших подержанных кабриолета с ценником до 1 млн рублей.
Дни24 03 мая в 10:24
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
28
Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
31
Общество

Саратовский минздрав объяснил отмену закупки «золотых масок»

Сегодня, 6 мая, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов прокомментировал ситуацию со скандальной закупкой «золотых» масок по 425 рублей за штуку.
FreeNews-Volga 05:49
1
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
318
Общество

Текслер подписал распоряжение о масочном режиме в Челябинской области

В Челябинской области с 12 мая вводится масочный режим.
Деловой квартал (Челябинск) 04:12
27
Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ 06:41
29
Общество

В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов

Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
2
Общество

В Белгородской области введут масочный режим

С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов.
Fonar.tv 06:27
25
Кино

После долгого перерыва вышла новая серия «Рика и Морти»

В России шестой эпизод четвертого сезона мультсериала был показан 4 мая на телеканале 2х2 в озвучке Сыендука.
RuNews24.ru 01:11
1
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
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