Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, число подтвержденных случаев растет, но суточное число госпитализаций не изменилось.

В Москве провели миллион тестов на коронавирус

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