Женщине, которой стало плохо у подъезда ее дома и которая скончалась там же, скорую вызвали сразу, но она не успела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что женщину бросили умирать на лавочке у ее дома.

Общество В России за сутки коронавирусом заболели 4 268 человек В России за минувшие сутки выявлено 4 268 подтверждённых случаев коронавируса. Количество заболевших достигло 47 121 человек.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 24

Общество В Пензенской области выявлено 25 новых случаев коронавируса В своем телеграм-канале Дина Черемушкина предоставила оперативные данные по коронавирусу в Пензенской области на утро 20 апреля. 6

Общество В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области. 110

Общество Нижегородские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом Ранее территории Нижегородской области было зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек были выписаны после выздоровления, скончались 4 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями и 60-летний мужчина с хронической печеночной недостаточностью, у которого коронавирус спровоцировал двухстороннюю пневмонию и, как следствие, отек легких и мозга. 21

Единоборства Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти из UFC Боец UFC Тони Фергюсон в интервью телеканалу ESPN поделился мнением о шансах Хабиба Нурмагомедова продолжить выступление на ринге после отказа от участия в турнире UFC 249.

Общество В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер. 44

Здоровье Минздрав оценил меры самоизоляции в Москве Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил меры по самоизоляции в связи с распространением коронавируса. 467

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 174

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 48

Наука Модель развития коронавируса создали китайские ученые Созданная учеными модель показала, что гемоглобин атакуют не только частицы вируса, но и вирусные белки. 2

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 144

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Происшествия В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. 3