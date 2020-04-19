Происшествия
РИА НовостиВласти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
Женщине, которой стало плохо у подъезда ее дома и которая скончалась там же, скорую вызвали сразу, но она не успела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что женщину бросили умирать на лавочке у ее дома.
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Общество
В России за сутки коронавирусом заболели 4 268 человек
В России за минувшие сутки выявлено 4 268 подтверждённых случаев коронавируса. Количество заболевших достигло 47 121 человек.
Областная газета 03:40
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Общество
В Пензенской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
В своем телеграм-канале Дина Черемушкина предоставила оперативные данные по коронавирусу в Пензенской области на утро 20 апреля.
Пенза-взгляд 03:01
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом
По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
Общество
В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54
Общество
Нижегородские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Ранее территории Нижегородской области было зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек были выписаны после выздоровления, скончались 4 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями и 60-летний мужчина с хронической печеночной недостаточностью, у которого коронавирус спровоцировал двухстороннюю пневмонию и, как следствие, отек легких и мозга.
РИА Новости 04:25
Единоборства
Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти из UFC
Боец UFC Тони Фергюсон в интервью телеканалу ESPN поделился мнением о шансах Хабиба Нурмагомедова продолжить выступление на ринге после отказа от участия в турнире UFC 249.
Piter.tv 03:15
Общество
В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом
Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43
Здоровье
Минздрав оценил меры самоизоляции в Москве
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил меры по самоизоляции в связи с распространением коронавируса.
МедиаПоток 02:41
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Гаджеты
Apple рассекретила «начинку» экранного выреза iPhone 12 Pro
Интернет-инсайдеры предоставили схематическое изображение будущей модели iPhone 12 Pro.
iReactor 04:32
Наука
Модель развития коронавируса создали китайские ученые
Созданная учеными модель показала, что гемоглобин атакуют не только частицы вируса, но и вирусные белки.
Live24 00:23
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
В России подтверждено 4785 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 18 апреля 2020, 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4785 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 18 апреля в 03:55
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС вчера в 04:05
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом
Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:33
Общество
В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18