Коронавирус
РИА НовостиВ Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
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Студенты медвузов получат надбавки за работу и практику в коронавирусных стационарах
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
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Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
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В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения
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