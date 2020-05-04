На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.

В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

Авто Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч. 3

Общество Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России Накануне эксперт Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато. 4

Происшествия Обвиняемого в подбросе наркотиков транспортного полицейского взяли под стражу в зале суда 30 апреля Калининградский областной суд из-за процессуальных нарушений вернул материал об избрании меры пресечения экс-полицейскому в районный суд на новое рассмотрение.

Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире. 22

Политика Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 29

Здоровье Названы самые ранние симптомы коронавируса Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. 335

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 337

Экономика Собственникам не хватает арендаторов Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги. 66

Происшествия МВД отрицает осаду офиса газеты «Коммунисты России» Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил радиостанции «Говорит Москва», что сотрудники МВД круглосуточно дежурят около редакции партийного издания трое суток, каждого выходящего на улицу задерживают для составления протокола.

Армия и оружие Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны). 210

Экономика Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле» В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство. 10

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,1K

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,5K

Происшествия Случайный приезжий заразил посёлок в Мелекесском районе Взяты анализы у 53 и в ближайшее время будут брать у жителей всего посёлка, а их там почти 1000.

Общество Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". 6

Политика Послы стран-участниц G7 пригрозили Украине «утратой поддержки» Киев, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Украина рискует утратить поддержку стран-участниц Большой семёрки (G7), если примет законодательство «нарушающее независимость» антикоррупционных органов страны.