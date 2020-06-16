с чего всё началось

Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.

В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

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