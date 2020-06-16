с чего всё началось

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик в рамках эксперимента.

На одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда

Общество «Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех». 572

Футбол «Барселона» одержала победу над «Леганесом» Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой. 3

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Политика Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.

Кино 6 июля возобновятся съемки «Мира Юрского периода 3» Американский киногигант Universal собирается уже 6 июля продолжить работу над блокбастером «Мир Юрского периода: Власть».

Экономика Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 884

Футбол «Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.

Происшествия СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. 54

Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 104

Авто Бюджетные автомобили Chevrolet появились в России Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet. 170

Общество Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.