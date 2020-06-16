Транспорт

ИзвестияИзвестияНа одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик в рамках эксперимента.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил
 Максим Ликсутов.
Вечерняя Москва04:41

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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

РИА Новости07:14

На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

Интерфакс05:52

Стоимость проезда могут снизить в московском метро в утреннее время

Вечерняя Москва04:41

Стоимость проезда могут снизить на одной из линий столичного метро

Москва 2405:00

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

РБК05:48

Стоимость поездки вне часа пик утром на одной из линий метро в Москве снизят в сентябре

Агентство Москва04:39

В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

ТАСС04:36
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

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Футбол

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Вестник вчера в 05:45
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

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Общество

Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

Газета.Ru 18:40
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Политика

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена

В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Кино

6 июля возобновятся съемки «Мира Юрского периода 3»

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Экс-мэра города Кимры приговорили к 10 годам колонии за взятку

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Экономика

Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей

Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
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Игры

Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69

Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

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Свершилось: Кит Харингтон из «Игры престолов» сделал короткую стрижку

Оказалось, что в очередной раз актёр решил подстричься очень коротко.
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Футбол

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СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet появились в России

Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet.
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Общество

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Ранее во вторник сообщалось, что проведение в Симферополе запланированного на 24 июня парада Победы отменяется.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Максим Фадеев считает последние пять лет своей жизни «адом»

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Политика

Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке убийства

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Право.ру 07:40
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Общество

Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года

Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Общество

Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр 11:55
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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