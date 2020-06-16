Транспорт
ВедомостиВ Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил Максим Ликсутов.Вечерняя Москва04:41
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Политика
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
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В России испытали суборбитальную ракету «Вятка»
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Футбол
Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне
Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
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Определен новый состав Общественной палаты
Ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами.
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Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
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Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
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Музыка
Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas
В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big.
ВладТайм 07:39
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Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Рамблер вчера в 12:19
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Политика
Главный храм ВС и музей «Дорога Памяти» планируют открыть 22 июня
Аргументы и Факты 14:28
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Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Общество
Опрос показал долю планирующих поступать в вузы выпускников школ
«48% выпускников школ 2020 года, по словам родителей, планируют продолжить обучение в вузах, 22% — в средних специальных учебных заведениях», - сообщили аналитики.
Rambler News Service 01:25
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Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
В США вернут смертную казнь на федеральном уровне
США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ 00:48
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
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Происшествия
В Башкирии пьяный таксист задавил двух подростков
Панорама (Благовещенск) 06:50
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Авербух забрал сына у Лобачевой из-за ее пристрастия к алкоголю
Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачева, расставшиеся в 2007 году после 12 лет брака, воспитывают совместного ребенка, однако сын Мартин живет у отца.
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Армия и оружие
Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса
За сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 56 российских военных.
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Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
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Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Космос
«Ангара» отправится на космодром Восточный по Северному морскому пути
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с первого гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год, а уже в 2025 году «Ангара-А5» впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Большая Азия 13 июня в 12:39