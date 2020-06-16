Транспорт

ВедомостиВедомостиВ Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил
 Максим Ликсутов.
Вечерняя Москва04:41

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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

РИА Новости07:14

На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

Интерфакс05:52

Стоимость поездки вне часа пик утром на одной из линий метро в Москве снизят в сентябре

Агентство Москва04:39

Стоимость проезда могут снизить на одной из линий столичного метро

Москва 2405:00

Стоимость проезда могут снизить в московском метро в утреннее время

Вечерняя Москва04:41

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

РБК05:48

В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

ТАСС04:36
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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