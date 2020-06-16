Транспорт

ВедомостиВедомостиВ Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил
 Максим Ликсутов.
Вечерняя Москва04:41

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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

РИА Новости07:14

На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

Интерфакс05:52

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

РБК05:48

Стоимость проезда могут снизить на одной из линий столичного метро

Москва 2405:00

Стоимость проезда могут снизить в московском метро в утреннее время

Вечерняя Москва04:41

Стоимость поездки вне часа пик утром на одной из линий метро в Москве снизят в сентябре

Агентство Москва04:39

В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

ТАСС04:36
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Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

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СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

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«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

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Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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