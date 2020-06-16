Транспорт
ВедомостиВ Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
Власти Москвы решили провести эксперимент в столичном метро. На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы. Пилотный проект одобрил мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил Максим Ликсутов.Вечерняя Москва04:41
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Общество
Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов
Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Энергетика
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.
Lenta.ru 16:12
Кино
Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max
Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
РЕН ТВ вчера в 11:21
Армия и оружие
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
Lenta.ru 17:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Здоровье
Вячеслав Битаров обратился к жителям Северной Осетии
По словам специалистов, рост заболеваемости COVID-19 снижается. А с 15 июня Северная Осетия перешла ко 2 этапу снятия ограничений.
Осетия-Ирыстон 09:45
Здоровье
Вахтовики Ванкорского месторождения заразились коронавирусом
В социальных сетях и мессенджерах среди вахтовиков Ванкорского нефтегазового месторождения, расположенного в 1300 км к северу от Красноярска, распространяются сообщения о вспышке коронавируса, якобы у нескольких десятков человек уже подтвердился диагноз COVID-19 и месторождение вместе с вахтовым поселком закрывается на карантин.
ТВК 07:07
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Политика
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
Общество
ЦИК разъяснил порядок голосования для болеющих граждан
Для болеющих граждан будет предусмотрено отдельное помещение, в котором они смогут оформить заявление для голосования вне участка, после чего им принесут урну для «бесконтактного» голосования.
Коммерсантъ 10:13
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Армия и оружие
Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии
Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.
Взгляд.ру 12:50
Шоу-бизнес
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой случилось горе
В скорбный час Дмитрия поддерживает супруга Ольга Дроздова и сын Елисей. Певцов нашел в себе силы рассказать о трагедии.
Комсомольская правда 17:06
Экономика
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
RT на русском 09:18
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня вчера в 09:27
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30