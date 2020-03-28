Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.
ТАСС13:12

Подробнее о событии

Следователи проверят сообщение о стрельбе на юго‑востоке Москвы

РИАМО14:06

Ребенок получил ранение из пневматики на детской площадке в Москве

Интерфакс13:44

Ребенка ранили из пневматического оружия на детской площадке в Москве

Вечерняя Москва13:24

Десятилетнего мальчика подстрелили во время игры в футбол

Спорт-Экспресс13:27

В Москве 10-летний ребенок получил ранение в грудь из пневматического пистолета

Москва 2413:39

В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

ТАСС13:12

СК начал проверку информации о ранении мальчика из пневматического пистолета на юго-востоке Москвы

Агентство Москва14:02
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Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

По информации Telegram-канала 112, ранее в марте бизнесмен прилетел в Москву частным рейсом из Франции и через несколько дней был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 12:06
Музыка

Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 26 марта в 04:25
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:34
Происшествия

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Политика

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости 19:09
Политика

Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 15:42
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру вчера в 07:12
Общество

Не надо никуда тащиться: Канделаки обратилась к отдыхающим в Сочи

Как вы не можете понять, что НЕ надо никуда тащиться.
SM News 13:29
Экономика

Калининградская область выделит 500 млн рублей на помощь малому бизнесу

Власти Калининградской области выделяют 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях принимаемых мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
ТАСС 15:56
Здоровье

Вирусолог рассказал, когда возможен пик эпидемии коронавируса в РФ

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые.
News.ru 19:07
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия 18:08
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Космос

Модели древнейшей Земли помогут вести поиск землеподобных экзопланет

Машины и Механизмы вчера в 02:00
Происшествия

В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус

Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
ТВ-21 15:48
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 16:47
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
Гаджеты

Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11

Как сообщает ToDay News Ufa источник, Apple снизила объем заказов комплектующих для своих айфонов.
ToDay News Ufa 16:51
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова выставили на продажу дом за 140 миллионов рублей

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают свой особняк.
Вечерняя Москва 00:02
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
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